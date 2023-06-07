كيم كارداشيان تسخر من علاقات شقيقتها كيندال جينر بطريقة طريفة .. صور

أثارت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الادجتماعي وذلك بعد أن نشرت صورة حديثة لها اعتبرها الجمهور سخرية من علاقات شقيقتها الصغرى كيندال جينر.

كيم كارداشيان تفضح علاقات الرومانسية الخاصة بشقيقتها كيندال جينر



وفي موقف طريف ووصف بالغريب نشرت نجمة تلفزيون الواقع صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي اثارت بها جدلًا كبيرًا، حيث كانت ترتدي تيشيرت باللون الأسود مطبوع عليه صورة شقيقتها كيندال وهي محاطة بخمسة من لاعبين كرة السلّة.



واللافت أن اللاعبين الـ 5 الذين تم نشر صورهم حول كيندال هم الأشخاص الذين دخلت معهم في علاقات بوقت سابق، وهو ما أثار الكثير من الجدل بين الجمهور.

وانتقل عدد من رواد السوشال ميديا الى التعليق على الصورة فمنهم من اعتبر الأمر مجرد دعابة عادية بين شقيقتين، وقال البعض إن كيم فضحت علاقات شقيقتها بهذه الطريقة، فيما اعتبر آخرون أن كيم سخرت من اختيارات شقيقتها الصغرى التي دائما ما تكون بين لاعبي كرة سلة.

علاقات كيندال جينر الرومانسية



ويشار بأن عارضة الأزياء كيندال جينر دخلت في اكثر من علاقة عاطفية مع 5 لاعبي كرة سلة مختلفين ومنهم ديفيد بوكر لكن علاقتها جنيعها باءت بالفشل ولم تستمر طويلًا.

وتثير علاقات كيندال الجدل باستمرار، فيما دائمًا ما يتساءل الجمهور عن سبب اختيار كيندال للرجال من لاعبي كرة السلة بشكل خاص.