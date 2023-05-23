كيم كارداشيان تكشف عن معاناتها مع تربية أطفالها وحدها.. "تجربة جنونية"

تحدّثت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" خلال مقابلة جديدة لها حول أطفالها الأربعة وطريقة العناية بهم، خاصة بعد انفصالها عن زوجها نجم الراب المثير للجدل كانيه ويست خلال العام الماضي.

كيم كارداشيان تعاني في تربية أطفالها وحدها



وخلال مقابلة خاصة بالنجمة "كيم كارداشيان" تحدثت عن كونها أم لاربعة أطفال وتعمل على تربيتهم لوحدها بعد طلاقها من كانيه ويست.



فقالت كيم حول ذلك: "لقد كان الأمر تحدّياً بالنسبة لي، إنه الشيء الذي علّمني أكثر حول نفسي"، وتابعت كيم: "هناك ليالي أبكي كثيراً حتى انام، فكأنه هناك إعصار في بيتي وأبقى أتساءل ماذا حدث؟".



ووصفت كيم تجربة تربية الأطفال لوحدها بـ "الجنونية"، فقالت: "إن التجربة جنونية وهي أفضل فوضى على الإطلاق"، وتابعت: "كما تعلم فهم بمزاجات مختلفة وشخصيات مختلفة وعليّ ان اتعامل معخم وأحياناً يتشاجرون مع بعضهم ولكن لا يوجد أحد يساعدني".



واختتمت كيم حديثها بوصفها يومياتها مع أطفالها بقولها: "إنه الجنون الكامل فعليّ الطهي والركض وأن أقوم بتسريح شعر طفلتي ويجب أن يكون مثالي ويجب أن يكون بطريقة معيّنة، كما يحتاجني ابني لارتداء حذائه وجميعهم بحاجة الى هذا الأمر".

علاقة كيم كارداشيان وزوجها السابق كانيه ويست



يشار بان نجمة تلفزيون الواقع أعلنت طلاقها وانفصالها عن زوجها ووالد اطفالها المغني "كانيه ويست" وذلك بعد وجود عدّة مشاكل بينهما، حيث ان كانيه ويست كان يعاني من مشاكل عقلية ونفسية في الفترة الأخيرة.



واتفق الثنائي على الطلاق الذي تم رسمياً بينما حصلت كيم كارداشيان على حضانة أطفالها، وبالرغم من انها واعدت النجم الكوميدي بيت ديفيدسون الا انها لم تستطع الاستمرار وانفصلت عنه بحجة رغبتها بالتركيز على تربية أبنائها.