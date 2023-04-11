كيم كارداشيان تقتحم عالم التمثيل في مسلسل "رعب"

قررت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان توسيع امبراطوريتها وشهرتها باقتحام مجال التمثيل، إذ أعلنت عن مشاركتها في مسلسل الرعب الأمريكي American Horror Story في موسمه الـ12.

كيم كارداشيان تشارك في مسلسل"رعب"

وشاركت كيم الأخبار المفاجئة عبر حسابها في "إنستغرام"، إذ شاركت مقطع فيديو ترويجي للعمل الذي لم يكشف عن شكلها، بل اكتفى بموسيقى تصويرية مخيفة، وكلمات مثل "إيما روبرتس وكيم كارداشيان، وكلمة "Delicate"، التي لم يعرف ماذا تعني بالضبط، بالإضافة إلى عبارة "هذا الصيف" في إشارة إلى موعد عرض المسلسل.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، وانقسموا بين مشيد ومنتقد، فعلَّقت إحداهن: "أرجوك لا تسيئي للمسلسل بتمثيلك الفاشل"، وأضافت أخرى: "إنك تحاولين قدر المستطاع البقاء أنت وعائلتك في دائرة الضوء"، وعلَّقت ثالثة: "ألا يمكننا الحصول على شيء دون تواجدك به؟".

من جهة أخرى، أعربت إحداهن عن حماسها لمشاهدة العمل، معلقة: "أشعر بالحماس لرؤيتك كيم"، وأضافت أخرى: "أعتقد أن العمل سيكون رائعًا بتواجدك".

