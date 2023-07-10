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كيم كارداشيان تقلد إطلالة فيفي عبده في عرض أزياء "دولتشي آند غابانا"

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 10 تمّوز / يوليو 2023 - 01:19
فيفي عبده وكيم كارداشيان
فيفي عبده وكيم كارداشيان

تواجدت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في عرض أزياء العلامة التجارية العالمية "دولتشي آند غابانا"، المقام في منطقى بوجْليا الإيطالية.

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كيم كارداشيان في عرض أزياء دولتشي آند غابانا


وخطفت كيم، البالغة من العمر 41 عامًا، الانظار إليها في الحدث بإطلالتها الأرجوانية، التي بدت فيها كأميرات ديزني، إذ تألقت مرتديةً فستانًا أرجواني من قماش الساتان البراق، الذي جاء بتنورة منفوخة بطريقة دراماتيكية، وبأكمام فضفاضة منسدلة على جانبي الكتف، فيما تميَّز بفتحة تنورة تصل لمنطقة الأرداف مستعرضةً ساقيها الرشيقتين.

وأكملت كارداشيان إطلالتها بترسيحة شعر نصف مرفوعة، وبمكياج ملفت من درجات الأرجواني، فيما تزيَّنت بقلادة مرصعة بالألماس يتوسطها حجر كريم باللون الرجواني.

كيم كارداشيان

ولفت البعض أن كارداشيان حاولت تقليد الفنانة المصرية فيفي عبده، لاسيما أن إطلالتها في عرض الأزياء تتشابه لحد كبير بالإطلالة التي اعتمدها فيفي في حفل مسابقة ملكة جمال الجنوب.

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واختارت فيفي لإطلالتها فستانًا أرجواني من قماش الساتان، الذي جاء بقصة "أوف شولدر" وأكمام عريضة، وتنورة منفوخة بشكل دراماتيكي.

كلمات دالة:كيم كارداشيانفيفي عبده

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