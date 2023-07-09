علاقة كيم كارداشيان مع مبابي تثير تخوف جمهور الأخير.. "حتى لا تحل لعنتها عليه"

أبدى جمهور لاعب باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي مبابي تخوفهم بسبب احتمالية وجود علاقة تجمعه بنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

حقيقة علاقة كيم كارداشيان واللاعب الفرنسي مبابي



وفي التفاصيل اجتمع الثنائي اجتمعا في حفل أقامه الملياردير "مايكل روبن" للاحتفال بذكرى الرابع من يوليو في قصره في بلونج أيلاند بمدينة نيويورك الأمريكية.



وحرص اللاعب الفرنسي على التقاط صورة تجمعه بكيم كارداشيان خلال الحفل، حيث ظهر مرتديًا قميص وبنطلون باللون الأبيض فيما ارتدت هي توب قصير يكشف عن بطنها وتنورة باللون الأبيض ووضعت إكسسوار عند البطن، وظهر مبابي وهو يضع يده على كتفها مما اثار العديد من التساؤلات حول وجود علاقة بينهما.

وعبر الجمهور عن تخوفهما من ان تحل لعنة كيم كارداشيان على مبابي على حد تعبيرهم حيث كانت كارداشيان قد حضرت مباراة أرسنال في شهر فبراير الماضي وانتهى الموسم بخسارة الفريق.

وتواجدت نجمة تلفزيون الواقع في مباراة سان جيرمان، التي انتهت بخسارتهم على أرضهم، وربط الجمهور بين تواجد كيم والخسارة، مما دفعهم لإبداء قلقهم في حال تقربت من مبابي وتأثير هذا الأمر عليه.

يُشار بأن كيم كانت متزوجة من نجم الراب المثير للجدل كانيه ويست وانفصلت عنه قبل مدة، وارتبطت على الفور بالفنان الكوميدي بيت ديفيدسون الذي انفصلت عنه بعد أشهر قليلة من علاقتهما.

وبعد كشف بيت عن معاناته مع مشاكل نفسية، راح الجمهور للتعليق ان كيم دائمًا ما تدخل في علاقات مع أشخاص يعانون من مشاكل نفسية، حيث كان كانيه ويست قد كشف في وقت سابق عن مشاكل نفسية يواجهها.