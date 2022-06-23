رجال إطفاء داخل منزل كيم كارداشيان.. ما القصة؟

قررت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الاحتفال بعيد ميلاد طفلها سالم بطريقة مختلفة ومميزة، من خلال الاستعانة بزي رجال الأطفال، حيث يبدو أنها المهنة المفضلة عند طفلها الصغيرة.

كيم كارداشيان تحتفل بعيد ميلاد طفلها سالم

احتفلت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" بعيد ميلاد طفلها الصغير سالم الذي بلغ من العمر 4 سنوات بحضور عدد كبير من الاصدقاء ورجال الاطفاء.

وشاركت نجمة الواقع مجموعة من الصور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، حيث كان الطفل الصغير سعيدًا بارتدائه الملابس الخاص برجال الإطفاء.

وعلّقت كيم على مجموعة الصور بقولها: "نحن جالسون في شاحنة الإطفاء للاحتفال عيد ميلاد سالم"، وحرصت كيم على مشاركة ابنها فرحته وارتداء ملابس الإطفاء.

شاحنة اطفاء تصطحب طفل كيم كارداشيان في رحلة

زيّنت كيم كارداشيان مكان الاحتفال بألعاب على شكل سيارات إطفاء وقالب حلوى كبير بالاضفة الى البالونات الميلاد، وتم تخصيص ملابس اطفاء لكل طفل تواجد في حفل عيد الميلاد.

ولم يتوقف الأمر هنا حيث حرصت كيم أن تصل لأعلى المراحل من أجل إسعاد طفلها، واستعانت برجال إطفاء حقيقين مع سيارتهم، وقام الحضور بخوض تجربة مميزة بركوب السيارات وتجربة الادوات الخاصة بعمليات الإنقاذ.