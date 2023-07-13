كيم كارداشيان تثير الرعب في جمهورها.. شبح يسكن منزلها

أثارت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" حالة من الذعر بين جمهورها ومتابعينها عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وذلك بعد نشرها لصورة جديدة لها وصفت بالمرعبة.

كيم كارداشيان تظهر بصورة مرعبة عبر إنستغرام

وفي التفاصيل نشرت نجمة تلفزيون الواقع صورة شخصية حديثة لها من داخل منزلها، وتحديدًا من أمام المرآة حيث ارتدت قميص نوم باللون الوردي ووقفت أمام المرآة لتلتقط لنفسها صورة.



لكن المفاجأة هو ظهور خيال امرأة من خلفها بالابيض والاسود فبدا كأنه شبح مخيف، وعلّقت كيم على الصورة بقولها: "التقطت هذه الصورة لوحدي ثم لاحظت بأن ظل امرأة غريبة في الخلفية كأنه شبح".



وأثارت الصورة حالة من الجدل ورعب بين الجمهور، متسائلين عن حقيقة الأمر، مطالبين كيم بالكشف عن ما تتوصل له، وهل هنام أشباح يسكنون معها في نفس المنزل.

كيم كارداشيان تنهار باكية من أجل كانيه ويست



خلال وقت سابق وفي مقابلة لها تحدّثت كيمكارداشيان حول علاقتها بزوجها السابق نجم الراب كانيه ويست، وانهارت بالبكاء خلال حديثها كاشفة عن مفاجأة وهي رغبتها بالعودة إلى كاني الشخصية القديمة الذي تعرفت إليه في البداية.

ويشار بأن كيم وكانيه ويست انفصلا خلال العام الماضي وذلك بسبب اصابة ويست بمشاكل نفسية وتصرفاته المثيرة للجدل التي تسببت لنجمة تلفزيون الواقع بالمشاكل.

ودخلت كيم في علاقة مع الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون الذي انفصلت عنه لاحقًا.