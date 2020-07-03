لأول مرة من بعد الخطوبة...ديانا كرزون تشارك صورة مع خطيبها!

الفنانة الأردنية "ديانا كرزون" إحتفلت بـ عيد ميلاد خطيبها الإعلامي الأردني "معاذ العمري" بمشاركة صورة جمعتهما معاً من حفل خطوبتهما.

ديانا والتي أعلنت خطوبتها منذ أشهر قليلة شاركت الصورة مع تعليق جاء فيه "لن يُفرِّق الله بين اثنين لهما نفس النية، إن القلوب على نواياها تلتقي..‏يا جعل عُمرك بجنبي كُل الأعوام..وياجعل عيّد ميلادك يمر ألف عام..كُل عام وانت معي حبيبي".

تعتبر الصورة هي الأولى التي تنشرها ديانا برفقة معاذ، فهي من المعروف عنها أنها تفضل الخصوصية في حياتها الشخصية وتحاول الإبتعاد عن الأضواء قدر الإمكان. أما عن موعد زفافها فسيكون بين شهر سبتمبر وأكتوبر حسب الإجراءات والقوانين الأردنية المفروضة على آثر فيروس كورونا.

فنياً، أطلقت السوبر ستار فيديو كليب لـ أغنية عراقية حملت إسم "وجهك الثاني"، وتم التصوير في الأردن_عمان بأجواء بسيطة ولم تعتمد إلا على لوك واحد طوال التصوير رغبةً منها بأن يكون العمل بسيط، كما أكدت على أنها إلتزمت بقوانين الحجر الصحي خلال التصوير بأقل عدد ممكن من فريق العمل.



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