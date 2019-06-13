"لافاتون" تقدّم فارون غروفر!

تقدّم "هاسل إنترتينمنت" في دبي النسخة الثالثة من سلسلة عروض "لافاتون". استعد لمشاهدة أبرز نجوم الكوميديا من الهند مرّة في الشهر من يونيو حتى سبتمبر.



يقدّم فارون غروفر العرض الثاني لهذا الموسم. اشتهر غروفر ككوميدي وكاتب سيناريو وكاتب أغاني وقد حاز على العديد من الجوائز المرموقة، كما أنه ألّف "سيكرد غيمز" الذي يُعرض على قناة "نتفليكس". شاهد عرضه المميز في "كوين إليزابيث 2"، الفندق العائم الأول والدائم في دبي، وذلك في 16 يوليو.

التاريخ 26 يوليو 2019 الفئة ترفيه حيّ الموقع كوين إليزابيث 2 الهاتف +971 4 330 3457 رسم الدخول 75-175 درهم، التذكرة الموسمية: 600 درهم الدخول 8 مساءً الموقع الإلكتروني https://www.theatrebyqe2.com/laughathon