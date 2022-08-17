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لاميتا فرنجية تثير الجدل بفيديو جريء "جدا"

سهير العابد

سهير العابد

منشور 17 آب / أغسطس 2022 - 02:37
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية  فيديو جديدًا عبر حسابها بتطبيق (انستغرام) من عطلتها الصيفية، وأثارت فرنجية جدلاً واسعًا بسبب إطلالتها، حيث ظهرت لاميتا فرنجية إطلالة جريئة مرتدية فستاناً باللون الأحمر واعتمدت فى إطلالتها على الشعر المُنسدل. 

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وتحرص لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام)، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

و تبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم (عمر وسلمى 3) مع النجم تامر حسني والنجمة مي عز الدين ، ولم تظهر بعدها في أي عمل فني.

كلمات دالة:لاميتا فرنجية

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