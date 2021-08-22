لاميتا فرنجية تستعرض مؤخرتها شبه العارية بفيديو فاضح!

فضيحة جديدة كما أسمها رواد السوشال ميديا بعد أن شاركت الممثلة اللبنانية لاميتا فرنجية فيديو جديد عبر حسابها في انستقرام.

لاميتا فرنجية ظهرت في الفيديو وهي تستعرض مؤخرتها بشكل واضح ومبالغ فيه تحت محاولة تغطية المناطق السياحية في مصر. لاميتا كانت ترتدي هوت شورت كشف عن مؤخرتها بشكل شبه واضح وكان التركيز خلال التصوير على مؤخرتها من دون خجل.

الجمهور والذي هاجم لاميتا فرنجية كانت تعليقاته كالتالي:

" زوجها شنو موقعه من الإعراب"... وتابع آخر "زمن مسخ .... زمن الشهره الباطلة ..شهرة عرض الاجساد .. مزاد علني تباع فيه الحشمة بازهد الاثمان وتنتهك الحرمة بابخس الانتهاكات .......ونتسائل مابالنا في الحضيض و من بلاء الى بلاء ...ليس لبسكم خرق بل اصبحتن انتن الخرق الباليه...السلع النتنه المتاحه على كل الارصفة .....هنا لا اتحدث ابدا من منطلق ديني ..بل انساني لانكن لا تملكن 1 % من احترام ذواتكن و اجسادكن و حرماتكن و انسانيتكن ... حتى العري له حدود"

يذكر أن لاميتا فرنجية كانت قد أثارت الجدل منذ فترة بعد أن ظهرت وهي تضع على جسدها قميص أبيض فقط حاولت أن تغطي فيه المنطقة العلوية مع إظهار بطنها بشكل واضح. وكانت الممثلة اللبنانية قد أثارت الجدل ايضاً سابقاً بعد أن شاركت فيديو راقص لها وهي ترتدي توب قصير وتنورة وبطنها المنتفخ نتيجة الأشهر الأخيرة من الحمل كان واضحاً للجمهور.

أعمال لاميتا فرنجية !

يذكر أن لاميتا كانت قد مثلت في العديد من الأفلام والمسلسلات من بينها مسلسل عصر الحريم، وشاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة، كما وشاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، أيضاً مثلت في فيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده" ومع الفنان تامر حسني في "عمر وسلمى".

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