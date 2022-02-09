لاميتا فرنجية تستعد للاحتفال بـ(الفالانتين) بمنتى الجرأة

شرت الفنانة لاميتا فرنجية عددا من الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام)، تحتفل من خلالها مبكرا بعيد الحب.

وقالت لاميتا فرنجية تعليقا على الصور: (هدية الفالانتين مبكرة، لموعد ليلي).

وتلقت لاميتا فرنجية عديد من التعليقات على الصور التي اثارت حالة من الجدل الواسع نظرا لجرأتها.

و تحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

وتبتعد لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم (عمر وسلمى 3) مع النجم تامر حسني والنجمة مي عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فني.