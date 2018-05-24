لا بيرل باي دراغون
تقام في دبي إحدى أضخم العروض الرائعة والّتي تم بناء مسبح ضخم مخصّص لها. إنّه عرض "لابيرل" المذهل القادر على أخذ الحضور في رحلة إلى عالم الخيال الّذي يلامس الحقيقة بموقعه وتصاميمه وديكوراته.
تقام في دبي إحدى أضخم العروض الرائعة والّتي تم بناء مسبح ضخم مخصّص لها. إنّه عرض "لابيرل" المذهل القادر على أخذ الحضور في رحلة إلى عالم الخيال الّذي يلامس الحقيقة بموقعه وتصاميمه وديكوراته. يغوص العارضون في سحاب المؤثّرات المسرحيّة وداخل مسبح عميق جدّاً يحتوي على حوالي الـ 2.7 ليتر من الماء المكّرر، والّذي استغرق بناؤه حوالي الـ 4 سنوات.
تضاف هذه الفعاليّة على جدول المخطّطات والفعاليّات الّتي سوف تتّجه الأنظار إليها من مختلف دول العالم. الحضور على موعد مع أبهر العروض البصريّة والتجارب الترفيهيّة مع فريق متخصّص يتكوّن من 65 فرد آتين من 23 بلد نذكر منها: كوبا وبرلين وميامي وأستراليا. أمّا عن مهاراتهم فهي شاسعة ودقيقة تتضمّن الغوص والأكروبات والتمثيل وغيرها الكثير.
يقع العرض في وسط مدينة الحبتور ولقد تم بناء المسرح وصالة الحضور لاستيعاب 1300 مشاهد. كما وأنّ الطاقم المسؤول عن العروض وراء الكواليس وعلى المسرح فيتكوّن من 130 محترفاً من مختلف المجالات، تمثيل وإخراج وتدريب على الرقصات والأكروبات وحركات الخفّة وصيانة مسبح الخ. لا تفوّتوا هذا الحدث واحجزوا تذاكركم الآن.
تضاف هذه الفعاليّة على جدول المخطّطات والفعاليّات الّتي سوف تتّجه الأنظار إليها من مختلف دول العالم. الحضور على موعد مع أبهر العروض البصريّة والتجارب الترفيهيّة مع فريق متخصّص يتكوّن من 65 فرد آتين من 23 بلد نذكر منها: كوبا وبرلين وميامي وأستراليا. أمّا عن مهاراتهم فهي شاسعة ودقيقة تتضمّن الغوص والأكروبات والتمثيل وغيرها الكثير.
يقع العرض في وسط مدينة الحبتور ولقد تم بناء المسرح وصالة الحضور لاستيعاب 1300 مشاهد. كما وأنّ الطاقم المسؤول عن العروض وراء الكواليس وعلى المسرح فيتكوّن من 130 محترفاً من مختلف المجالات، تمثيل وإخراج وتدريب على الرقصات والأكروبات وحركات الخفّة وصيانة مسبح الخ. لا تفوّتوا هذا الحدث واحجزوا تذاكركم الآن.
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التاريخ
09 يناير - 31 ديسمبر 2018
الموقع
مدينة الحبتور – إلى جانب الأتريوم مقابل فندق دبليو
الهاتف
رسم الدخول
التذكرة البرونزيّة 420 درهم
التذكرة الفضيّة 630 درهم
التذكرة الذهبيّة 840 درهم
تذكرة في آي بي 1،680 درهم
التذكرة الفضيّة 630 درهم
التذكرة الذهبيّة 840 درهم
تذكرة في آي بي 1،680 درهم
الدخول
الجمعة 7 مساءً و9:30 مساءً
أيّام السبت الساعة 4 بعض الظهر و7 مساءً
الموقع الإلكتروني
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