"لا بيرل" يحتفل باليوم الوطني

يُعدّ عرض "لا بيرل" من أروع العروض الفنية التي تقدم لجمهورها تجربة فريدة من نوعها تنقلهم إلى عالم آخر من خلال المؤثرات السمعية والبصرية والتكنولوجية الضخمة والمشاهد الرائعة التي يقدمها مجموعة من الممثلين المتخصصين بعروض السيرك.



يحتفل "لا بيرل" بالعيد الوطني الـ47 لدولة الإمارات من خلال تقديم خصم بقيمة 47% على التذاكر من تاريخ 22 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر. لا تفوتوا فرصة الاحتفال بالعيد الوطني مع عرض "لا بيرل" المذهل.