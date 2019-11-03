لا تفوّتوا أي حدث مع تطبيق "فعاليات دبي"

سواء أكنت مهتماً بإطلالات المشاهير، أو بمعرفة مواعيد الحفلات الموسيقية أو البطولات والتحديات الرياضية المهمة أو الأنشطة الترفيهية العائلية، إبقَ على اطلاع بأبرز الأحداث والفعاليات التي تشهدها دبي، من خلال تنزيل تطبيق "فعاليات دبي". عش نبض المدينة (بالمعنى الحرفي للكلمة) من خلال تطبيق "فعاليات دبي" بشكله الجديد وتصميمه الملفت، والمتوفر أيضاً باللغة العربية.

إذا كنت مقيماً في دبي مع عائلتك، أو تزورها للعمل أو في إجازة، فإن لدى "فعاليات دبي" ما يهمّك ويرضيك. يمكن للناطقين باللغتين العربية والإنجليزية الوصول السهل والمبكر إلى جميع الأحداث المميزة التي تغتني بها هذه المدينة وفي مختلف المجالات، من الأمسيات الكوميدية إلى معارض الفنون إلى الحفلات الموسيقية، مثل حفل "دوا ليبا" وأمسية "اي آر رحمن".

ماذا بعد؟ يمكن لمستخدمي تطبيق "فعاليات دبي" الاستفادة من عروض وخصومات متواصلة، والحصول على تذاكرهم مبكراً لأبرز الفعاليات في دبي.

ابحث عن الفعاليات والأحداث التي تهمك، وأضفها إلى روزنامتك الشخصية، وشاركها مع أصدقائك، كي لا يفوتكم أي حدث تعيشه المدينة. سواء أكنت من محبي الفنون والثقافة، أم من رواد الحفلات الموسيقية، أو تتطّلع إلى تحدي ذاتك في واحد من الأنشطة الرياضية العديدة والمتنوعة، قم بتنزيل هذا التطبيق، واكتشف جميع الأحداث التي تهمك. كما يضفي تطبيق "فعاليات دبي" طابعاً شخصياً على تجربتك الذاتية، بفضل التوصيات بأبرز الأحداث الأسبوعية، ولوائح الأنشطة الترفيهية بمختلف أنواعها. يمكنك الوصول مجاناً إلى جميع الأحداث والأنشطة، من خلال تنزيل تطبيق "فعاليات دبي" عبر "غوغل بلاي" أو "آب ستور".

