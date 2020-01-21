لا تكتفوا بالمشاهدة من بعيد بل انضمّوا إلى العروض الرياضيّة الحيّة في دبي

إنه الوقت المثالي لمحبّي الرياضة في دبي، المدينة التي تستضيف أهمّ البطولات والفعاليات والمنافسات الرياضيّة العالمية وتجذب أشهر نجوم الرياضة من المنطقة والعالم. اطّلعوا على أبرز الأنشطة الحماسيّة التي تنتظركم، من التنس إلى البولو وسباقات الخيل والهجن ومباريات كرة القدم.

أجواء التنافس في سباقات الهجن

يحتلّ سباق الهجن موقعاً بارزاً في التراث الإماراتي، ويُعتبر من الفعاليات المفضّلة لدى المواطنين والسيّاح معاً، ويشهد مطلع هذا العام استعداداتٍ متواصلة للموسم الذي يستضيفه ميدان المرموم الذكي لسباقات الهجن. عيشوا تجربةً لا مثيل لها وشجّعوا الفرسان الذين يخوضون منافساتٍ شديدة للفوز بالسباق على مسارين بطول 4 كلم و 6 كلم، علماً أنّ حضور كل مراحل هذه الفعالية مجاني. تابعوا برنامج السباقات التي ستجرى في 21- 22 يناير، و 29- 30 يناير خلال مهرجان ولي العهد للهجن، أو زوروا موقع جدول فعاليات دبي للاطلاع على برنامج السباقات خلال شهر فبراير.

عيشوا الأجواء الحماسية لكرة القدم

مع انطلاق المرحلة الثانية من دوري الخليج العربي تزداد الحماسة والترقّب لتتويج الفائز فيها. إنّها فرصتكم المثالية لمشاهدة إحدى أكثر المباريات تشويقاً في الدوري المحلي، حيث يتواجه نادي النصر دبي مع نادي بني ياس أبوظبي. توجّهوا إلى استاد آل مكتوم للاستمتاع بهذه المنافسة الرياضيّة الحماسيّة في 23 يناير، علماً أنّ أسعار التذاكر تبدأ من 15 درهماً. يمكنكم الاطلاع على جدول المباريات المقبلة من خلال زيارة موقع فعاليات دبي أو تطبيق فعاليات دبي. وللمشجّعين جائزتهم القيّمة: إذا شاركتكم بحضور 3 مباريات لنادي النصر في الاستاد، ستدخلون في السحب للفوز بسيارة أودي 3 الجديدة كلياً.

شجّعوا خيولكم المفضّلة

عشاق الفروسية يترقّبون سباقات الخيول الراقية في دبي والتي تُقام في مضمار ميدان لسباقات الخيل. يُعتبر كأس دبي العالمي الأغنى في العالم، ويشهد الكثير من المسابقات الحماسيّة المترافقة مع أنشطةٍ ترفيهيّة مناسبة لجميع أفراد العائلة. يمكنكم حضور هذا السباق مجاناً ضمن المقاعد المحدودة، أو الحجز في أحد المطاعم ذات الإطلالة الرائعة على المضمار. اطّلعوا على كامل تفاصيل السباقات التي ستُجرى في 23 يناير و 30 يناير و 6 فبراير من خلال موقع فعاليات دبي.



حان وقت الجولف

تابعوا أبرز أبطال الجولف العالميين وهم يتنافسون في الملعب الأخضر لـ "نادي الإمارات للجولف" من 23 إلى 26 يناير، ضمن "بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك". يشارك في هذه البطولة "بريسون ديشامبو" صاحب لقب أفضل مدافع، و"تومي فليتوود " الفائز بالبطولة الأوروبية لـ 5 مرات، و"بادرايغ هارينغتون" حامل لقب "أوروبا رايدر كابتن"، ويتنافسون جميعهم على جائزة مالية قيمتها 3.25 مليون دولار أميركي. كما سيضيف النجمان الصاعدان "فيكتور هوفلاند" و"شوغو إماهيرا" المزيد من الحماسة إلى هذه البطولة. احصلوا على تذاكركم من موقع "فعاليات دبي" لتستمتعوا بمشاهدة كل هؤلاء النجوم.

كل الحماسة في بطولة كأس دبي للبولو

لكي تعيشوا تجربةً رياضية فريدة، من الضروري أن تشاركوا بحضور سلسلة مباريات "كأس دبي الذهبية للبولو" التي باتت من أبرز المحطات الرياضية في المدينة، إذ تجتمع أهمّ الفرق من جميع أنحاء العالم للمشاركة فيها، ويستضيفها منتجع ونادي الحبتور للبولو. تشكّل هذه السلسلة مناسبةً للقاء المهتمّين بها في دبي، كما تشهد الكثير من الأنشطة الترفيهيّة المناسبة لجميع أفراد العائلة بمن فيهم الأطفال. تنطلق بطولة "كأس البولو الفضية" في يناير، وتليها "كأس البولو للمحترفين"، و"كأس ستاندرد تشارترد الذهبية للبولو" و"كأس تحدّي دبي" وتتوّجها بطولة "كأس دبي" في أبريل.

مضرب التنس جاهز

"روجر فيدرير" و"بيانكا أندريسو" و"ستيفانوس تسيتيباس" هم بين أبرز اللاعبين المشاركين في بطولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين ودوري اتحاد لاعبات التنس المحترفات ضمن بطولة سوق دبي الحرة للتنس لهذا العام، والتي تستمر لأسبوعين. تشهد البطولة منافساتٍ حيوية مليئة بالتشويق حيث يمكنكم لقاء ألمع نجوم هذه الرياضة عن قرب. كل المحترفين من جميع أنحاء العالم يعدّون أنفسهم لأهمّ مباراة تنس في الفترة من 17 إلى 29 فبراير، متطلّعين إلى تحقيق الفوز على خطى "نوفاك ديوكوفيتش" و"فينوس ويليامز".

موعدكم مع الرياضات البحرية

إذا كنتم من هواة رياضة سباقات السرعة المائية، فالكثير من هذه الأنشطة بانتظاركم لتستمتعوا بها، مع إطلاق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الموسم الجديد من مسابقات ركوب الأمواج وسباقات الدراجات المائية وبطولة قوارب التجديف. أما الراغبون في المزيد فيمكنهم متابعة سباق التجديف بالمراكب الشراعية التراثية 22 قدماً في 28 فبراير ، ومسابقة دبي للصيد في 14 مارس ، وسباق القفال للمسافات الطويلة من 16 إلى 18 أبريل.



