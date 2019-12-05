لجين عمران تثير الجدل بعد تعليقها على عصمة المرأة خلال الزواج..كيف كانت ردود الفعل؟

أحدثت الإعلامية السعودية لجين عمران جدل بين روّاد مواقع التواصل عقب حديثها عن موضوع العصمة بيد الزوجة خلال برنامجها "مسايا لجين" والتي بدأت بتقديمه مؤخرًا عبر قناة SBC السعودية.

وكتبت لجين عمران عقب الحلقة تغريدة أرفقته بمقطع الفيديو الذي تتحدث من خلاله عن موضوع العصمة بيد الزوجة وقالت: "برأيكم وين المشكلة.. إذا اشترطت المرأة أن تكون العصمة بيدها والزوج وافق.. والاثنين متفقين ومبسوطين وما عندهم أي مشكلة".

برأيكم وين المشكلة...

إذا إشترطت المرأة أن تكون العصمة بيدها

و الزوج وافق

و الإثنين متفقين و مبسوطين و ما عندهم أي مشكلة ؟!#مسايا_لجين https://t.co/iprNniNuNN — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) ٣ ديسمبر ٢٠١٩

وكانت ردود الفعل على الموضوع الذي طرحته لجين عمران بين مؤيد ومعارض، فكتب أحد متابعيها قائلًا: " المشكلة مو مين يطلق مين؟ المشكلة ليش يتزوجون وهم مو قد الزواج؟ يحطون شروط ويعيشون حرب في موضوع اساسه الحب والمودة. المشكلة مو الرجل يطلق زوجته ولا زوجة طلقت زوجها؟ المشكلة ايش سبب الطلاق؟ ما يدورون حلول عشان الاستقرار والأطفال - اذا مو قد الزواج، لا يتزوجون".

بينما كان رأي هذا المتابع: " اعتقد بيكون من الخطا وضع العصمة في يد الزوجة لأسباب كثيرة المراة عاطفية ومتسرعة في الأحكام واتخاذ القرار الا من رحم الله واعتقد ان الرجال قوامون على النساء ليس سيطرة وانما متحكم فقرارته اكثر وقت الغضب ليس الكل وانما الأغلبية".

وتعود لجين من خلال برنامجها "مسايا لجين" إلى الساحة الإعلامية من جديد بعد غياب طويل، حيث تقدم في برنامجها الجديد محتوى يهتم بالأسرة السعودية وكل ما يهم المجتمع.

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