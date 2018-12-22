لجين عمران توجه رسالة مؤثرة لابنتها في يوم زفافها..شاهدوا ماذا قالت لها

لجين عمران

كانت الإعلامية السعودية لجين عمران قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تحضيراتها لزفاف ابنتها جيلان، وتحدثت في وقتها من خلال مقطع الفيديو عن شعورها الغريب والمتضارب تجاه هذه المناسبة، حيث أنها ستكون المرة الأولى لها كأم تزوّج ابنتها.

ويوم أمس نشرت لجين عمران عبر حسابها على سناب شات صورة أوضحت أن زفاف جيلان قد اقترب موعده وسيعقد في البحرين، وتركت تعليقًا على صورة ابنتها وهي طفلة وكتبت: "بالأمس كانت طفلة ملاكًا وبكره بإذن الله أجمل عروس عسى ربي يسعدها".

من ناحية أخرى، كانت الإعلامية لجين عمران قد أثارت الجدل منذ أيام بسبب استعراضها لحقيبة اليد الجديدة التي تقدّر قيمتها بأكثر من 200 ألف دولار، وتعرضت لانتقادات لاذعة من رواد مواقع التواصل على اعتبار أن المشاهير أصبحوا هذه الأيام يستعرضون ثرواتهم وأموالهم الطائلة بطريقة جنونية.