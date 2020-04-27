لجين عمران توضّح شروطها للمنتجين حتى تخوض تجربة التمثيل (فيديو)

كشفت الإعلامية السعودية لجين عمران الشروط التي يجب توافرها في حال قررت العمل في مهنة التمثيل، وذلك من خلال تصريحات صحفية عبر تطبيق سكايب لأحد البرامج.

وأوضحت لجين عمران أنها اشترطت بعض الأمور على شركة "صباح إخوان" للمنتج اللبناني صادق الصباح عندما تم طلبها في أحد الأدوار، وقالت: " لما وقعت العقد كان عندي شرط وهو أن يتم تدريبي على أيادي أساتذة كبار من سوريا ولبنان.. وكان من المفترض أن يكونوا هنا في دبي لبدء دروس مكثفة على مدى 4 أو 5 شهور، على أن نبدأ تصوير آخر العام".

وأضافت: " لكن سبب أزمة كورونا خطة العمل كلها اتغيرت، لكن الشرط اللي أنا كنت حطاه هو أنه بعد التدريب إذا كنت فعلا هينفع أمثل ابدأ تصوير والعقد يكون ساري، لكن إذا حسيت إني ليست مؤهلة ما في شيء هيجبرني".

تابعت: "لأني أنا عندي قاعدة إذا سويت شيء أسويه صح يا إما بلاش.. وذلك لأنني لا أريد أن أغامر باسمي في الإعلام وتعب 16 عامًا في عمل قد يكون ناجحًا أو لا".

واختتمت حديثها قائلة: "وأحس إني لا أصلح في الأعمال الكوميدية.. وأحس نفسي أكتر في الأدوار التي لها رسالة وتأثير حلو على المرأة السعودية والعربية.. بالذات صورة المرأة السعودية مظلومة نوعًا ما لكن في الواقع الحمدلله واخدة حقها".

وكانت لجين عمران قد كشفت في وقت سابق عن توقيعها عقدًا مع شركة سيدرز آرت برودكشن “صباح إخوان” للمنتج اللبناني صادق الصباح، بالشراكة مع شركة رايتكس برودكشن، لإنتاج مجموعة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية السعودية خلال العام الجاري 2020 والعام القادم 2021.

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