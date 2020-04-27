فيديو صادم: سعد الصغير ينهال بالضرب الشديد على خادمة فيفي عبده.. والجمهور يطالب بمحاسبته!

هذه المرة ردود الأفعال لم تكن منقسمة حول برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي" والذي كان ضيفه الفنان الشعبي "سعد الصغير".

إذ دخل الجمهور في حالة صدمة بعد مشاهدة ما فعله سعد بخادمة فيفي عبده في المقلب، إذ انهال عليها بالضرب المبرح بواسطة "القشاطة" بكل قوته.

رواد السوشال ميديا طالبوا بمحاسبته قانونياً وضرورة إيقاف البرنامج من جهة أخرى، لأن فيفي لم تحاول أن تساعد الخادمة بل بقيت تتابع الأمر وهي تضحك، كما أن الخادمة، على الأغلب، قد أصيبت برضوض مختلفة في جسدها.

يذكر أن برنامج المقالب لفيفي عبده يعرض للمرة الأولى في الموسم الرمضاني الحالي وقد استضاف عدة نجوم لحد الآن من بينهم "سمية الخشاب، ابتسام تسكت، زينة رضا، مالك أخميس، روجينا" وغيرهم.

وتدور أحداث المقلب حول تصرفات غريبة للعاملين عند فيفي، بدايةً من رجل الأمن وصولاً للخادمة وحتى فيفي التي كانت تفقد الوعي في معظم الحلقات.



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