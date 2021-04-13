لجين عمران ونجمات السوشيال الميديا في مسلسل "قطائف"..جرعة من حماس الثمانينات

يبدو أن الإعلامية السعودية لجين عمران توَّد خوض غمار التمثيل لكن بطريقة ساخرة وكوميدية في أول مسلسل لها، لتسير بذلك على خطى شقيقتها أسيل عمران التي شاركت في العديد من الأعمال الدرامية.

وكشفت لجين عمران عن عملها الدرامي الجديد بعنوان "قطائف"، وهو مسلسل درامي ساخر مكوَّن من خمس حلقات بالتعاون مع مجلة فوغ العربية وماك لمستحضرات التجميل.



ستؤدي عمران دور البطولة في المسلسل، وسيشاركها في العمل مؤثرات السوشيال ميديا التي تتميز كل منهن بشخصية فريدة عن غيرها وهم: هيفاء بسيسو وأنجي كيوان وجيما الأسدي ومرام زبية.

تدور أحداث المسلسل في فترة الثمانينات، حيث اعتمدت المشاركات المكياج الحاد ذي الألوان المتعددة الذي كان دارجًا في تلك الفترة، وهو مليء بالأسرار والحب الممنوع والخيانة والكثير من الدراما.



أما بشان شخصية لجين، ستلعب دور الـ"ليدي لوجا" التي وصفتها بأنها شخصية مجنونة، شكاكة، ومغرورة.

وشاركت الإعلامية مقطع ترويجي للمسلسل،وكتبت: "من زمن الثمانينات 80 دراما ساخرة..خيانة ، حب ، شك ، أسرار خفية.. طبعا تذكرون مكياجهم و ستايلهم".







وتابعت: "المهم إنتو مدعوين على قصر ليدي لوجا في رمضان..تعالوا جوعانين لتناول وجبة دراما لذيذة".

يذكر أن لجين كشفت عن تعاقدها مع شركة الصباح بمجال الدراما السينمائية والتلفزيونية السعودية، حيث وقعت عقد حصري مع الشركة.



الفخر لي و إن شاء الله بداية تعاون مثمر للجميع🙏 https://t.co/n9vNqVsNfj — لجين_عمران 🕊 (@Lojain_omran) March 6, 2020

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