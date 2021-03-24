لجين عمران تخطف الأنظار بأحدث إطلالاتها على إنستغرام (صور)

شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران أحدث إطلالاتها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، واستطاعت بأناقتها ونعومتها أن تخطف الأنظار، وهذا ما ظهر جليًا من خلال تعليقات الجمهور وآلاف الإعجابات التي سجلت على الصورة.

وأطلت عمران مرتدية تي شيرت باللون الرمادي الفاتح على تنورة طويلة من الحرير باللون الأبيض المشجّر بالازرق، ونسقت مع الإطلالة حقيبة باللون الأزرق وقبعة باللون البيج وتركت خصلات شعرها السوداء منسدلة بطريقة جعلت الإطلالة ساحرة وجذابة جدًا.

وعلقت لجين عمران على الصورة قائلة: "حبيت أشارككم جزء بسيط جدًا لتأثير الموسيقى على المزاج، أظهرت الدراسات أن الاستماع للموسيقى يحسن المزاج ويشجع على الاسترخاء والصفاء الذهني مع تقليل الأحاسيس السلبية مثل الإرهاق والعدائية والحزن".

وبعد هذه الإطلالة الخاصة بلجين عمران، لو يوفر المتابعين أي مجهود في التعبير عن حبهم وإعجابهم، فكتب أحدهم تعليقًا للجين عمران قائلًا لها: "وأظهرت الدراسات أيضًا أن وجهك يجيب السعادة"، في حين كتبت أخرى وقالت: "سبحان الله لك شي خاص فيك ما يشبه أحد له تأثير كثير بالقلب بكل شي إنتي غير".

ولجين عمران هي إعلامية سعودية من مواليد 1977، عملت في عدة محطات أبرزها إم بي سي وبرنامج "صباح الخير يا عرب"، وشقيقتها الفنانة أسيل عمران، وقد تم اختيارها من قبل "دار الصدى الإماراتية" كأكثر شخصية مؤثرة في الشباب لعام 2009، وكأفضل مذيعة لعام 2009 في مجلة زهرة الخليج.

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