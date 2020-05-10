لجين عمران تجتمع مع أشقائها في الحمام..ما القصة!

شاركت الإعلامية السعودية "لجين عمران" فيديو عبر حسابها الرسمي في سناب شات برفقة أشقائها.

الفيديو أظهر وهي تحضر مفاجأة، إذ أنها جمعت إخواتها أمام باب الحمام وطلبت منهم الدخول إلى الحمام لـ يتفاجؤوا بمقعد الحمام وهو يضيء في وسط العتمة.

وأوضحت لجين أن هذا النوع من المرحاض مفيد للأطفال الذين يضطرون لدخول الحمام في الليل ولا يسعهم الوصول للضوء لذلك الأمر لم يعد مشكلة لهم.

الجمهور سخر من الفيديو بدوره وأضاف أن هذا النوع من الإعلانات لا داعي له، وعلق البعض بـ "شو هالقرف"، وأضاف آخر "هي المفاجآت الي ما نبغها".

من جهة أخرى، يذكر أن لجين كانت قد إعترفت أنها أزالت الفيلر من شفافها ووجها، كما أكدت أنها تشعر نفسها أفضل الآن وأنها كانت قبيحة بالفيلر الزائد، وأضافت أن الشبه بينها وبين أسيل أصبح واضحاً بعد التخلص من الفيلر.

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