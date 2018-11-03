فيديو وصور: لحظات صعبة لنجلاء فتحي التي انهارت بالبكاء في جنازة زوجها الرّاحل حمدي قنديل

مشاهد من جنازة الرّاحل حمدي قنديل وظهور زوجته الممثلة نجلاء فتحي بحالة انهيار

توفّي الصحفي والإعلامي المصري الشّهير حمدي قنديل مساء يوم الأربعاء نهاية شهر أكتوبر عن عمر يناهز الـ82 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، مخلّفًا وراؤه الكثير من الحسرة والألم على فراقه، وظهر ذلك من خلال الفيديوهات والصور التي تم تداولها لزوجته الممثلة نجلاء فتحي التي لم تتمالك نفسها وانهارت بالبكاء في جنازته.

وبدت نجلاء فتحي في جنازة زوجها الرّاحل بحالة انهيار كامل ولا تقوى على المسير، حيث كان بجانبها أقاربها وأصدقائها الذين ساندوها في هذه المحنة الصعبة، ويعد هذا الظهور الإعلامي الأول لها منذ فترة طويلة خصوصًا بعد ابتعادها الآونة الأخيرة للعلاج في لندن بعد إصابتها بمرض الصدفية.

وشارك في جنازة الرّاحل التي انطلقت من مسجد "الرحمن الرحيم" يوم الخميس الفنّانة رجاء الجداوي، يسرا، ميرفت أمين، إلهام شاهين، دلال عبد العزيز، المخرجة إيناس الدغيدي، وعدد كبير من النجوم والشخصيات الإعلامية والصحفيين.

الجدير بالذكر، أن الإعلامي حمدي قنديل صاحب البرنامج الشهير "قلم رصاص" كان قد أصيب في عام 2016 بفشل كلوي أدى إلى ابتعاده عن العمل الصحفي في وقتها، وسافر برفقة زوجته نجلاء فتحي التي كانت تعاني من مرض الصدفية ليتلقيا العلاج في لندن.