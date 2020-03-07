لطيفة التونسية تتحدث عن تجربتها مع فايروس (كورونا)!

كشفت الفنانة لطيفة التونسية عن حالة الخوف التي اصابتها بعد تعرضها لنزلة برد بسبب فيروس الكورونا وذلك في سلسلة تغريدات عبر حسابها على (تويتر).

وكتبت لطيفة : (انا صارلي اسبوع حابسه نفسي في غرفتي ولابسه الماسك بالفلتر اخذت برد بسبب التكييف في الاستوديو، ولبست كل من في البيت ماسك عشان امي ، ادوب اشوفها بالنهار واقعد معاها شويه في البلكونة في الشمس وادخل ثاني، الحمدالله يارب خفيت واخذت ادويه وكل ماتتخيلوه من أعشاب)، حسب موقع نورت.

وتابعت: (واللي يكلمني في البيت نقله #ماتقربليش .والله موش حاخبي عليكم خفت شويه ولكن لما لقيت نفسي ولله الحمد اتحسنت وماعنديش حراره حمدت ربنا وصليت شكر لله .ماحدش منكم يخاف من شوية برد يجيله ).

واضافت لطيفة: (لازم تعملوا زيي هاتوا كل مواد التعقيم وتلبسوا ماسك احتياطي بجد ولو احد اخذ برد يحاول يبعد نفسه عاللى حواليه. وطبعا اختصاصاتي ههههه التهوية على طول والبخور والأعشاب ووووو).