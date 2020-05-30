لطيفة التونسية تروج لأغنيتها الجديدة (للشمس)

روجت الفنانة التونسية لطيفة لاغنيتها الجديدة بعنوان (للشمس) التي سيتم طرحها خلال الايام المقبلة.

وعلقت لطيفة عبر حسابها على (انستجرام): ( للشمس من بعد الغياب طلوع ..انتظروا اغنيتي الجديدة #للشمس .. قريبا كلمات : ياسين الحمزاوي ألحان و توزيع : أمين القلسي)، حسب موقع صدى البلد.

يذكر أن احدث أعمال لطيفة، كان فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم (ملكة بيك)، التي طرحتها عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع (يوتيوب) وهي أغنية جديدة ضمن أغاني ألبومها الجديد (أقوى واحدة).