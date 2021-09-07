لطيفة التونسية تطرح كليب أغنية (الأستاذ)

طرحت الفنانة التونسية لطيفة، كليب أغنية (الأستاذ)، عبر قناتها على موقع (يوتيوب)، مساء أمس الاثنين.

وتم تصوير كليب (الأستاذ) في منطقة أهرامات الجيزة، ويشارك الفنان أحمد كرارة في الكليب ويجسد شخصية منقّب عن الآثار، حسب موقع مصراوي.

الأغنية من ‏كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، ميكس وماستر هاني محروس.

وتقول كلمات الأغنية: (حبيبي مهنيني مدلعني، من نظرة عين بيوقعني، في حنانه تملي مطمعني، يا سلام يا سلام، راجل لأ سيد الرجالة، بيغير ومعيشني في حالة، ولطبعه الحامي أنا مياله، مفيهاش دي كلام).