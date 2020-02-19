لطيفة التونسية تطرح كليب أغنيتها الجديدة (حب بيغير ملامح)

طرحت المطربة التونسية لطيفة، أغنيتها الجديدة (حب بيغير ملامح) على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الخاصة بموقع (يوتيوب). الأغنية من كلمات وألحان إسلام صبري، وتقول كلماتها: (هادي ومتهور غيور واثق فنفسه، بيحبني قد الدنيا كلها وبيحب نفسه، غريب وكتاب مفتوح، شرس طيب بحبوح، هو ده حبيبي اللي مدوخني منين ما أروح، مافيش في الدنيا دي زي حبيبي، قلبي أنا داب في هواه، مجنون وجنانه ده حاجة عجباني ومجنني معاه، لما بزعل بلاقيه محتار، وأبعد عنة بينهار، وأصحى الصبح ألاقيه جايبلي ورد ومحضرلي فطار، زي البيبي، بفرح ألاقيه مبسوط، أزعل ألاقيه مغضوض، وعشاني يهد الدنيا كلها كأنه أخطبوط).

وطرحت لطيفة، مؤخرا عدد من أغاني ألبومها الجديد المقرر طرحه قريبا، منها (اقوى واحدة)، (مابكرهوش) من ألبومها الجديد (أقوى واحدة)، عبر قناتها الرسمية على (يوتيوب).