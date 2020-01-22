لطيفة تطرح أغنية (أخبروني) لنزار قباني على (يوتيوب)

طرحت المطربة التونسية لطيفة أحدث كليباتها التى تحمل اسم (أخبروني)، وهي من كلمات نزار قباني، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع الموسيقي يحيى الموجي، على (يوتيوب).

هذا و انتهت النجمة لطيفة من تسجيل جميع أغاني ألبومها الجديد (في الأحلام)، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت بها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التي تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتي، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدي، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.