لطيفة تغني لعروسين فاجآها في مهرجان قرطاج..وتزغرد مع الجمهور

تفاجأت الفنانة التونسية لطيفة بتواجد عروسين في حفلها الغنائي بمهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ57، والذي أقيم أمي الأحد الموافق 13 أغسطس.

عروسان يفاجآن لطيفة في حفل قرطاج

وظهر العروسان بشكل مفاجئ بملابس حفل زفافهما أصناء اقترابهما من خشبة المسرح، ما دفع لطيفة لإيقاف الحفل من أجل تهنئتهما، وقالت بصوت عالٍ: "عروسة ما شاء الله"، ثم طلبت من الجمهور بإصدار الزغاريد والهتاف للعروسين أثناء اقترابهما اتجاهها.

وأبدت لطيفة إعجابها بجمال العروسة وأناقتها، وقالت: "جايين تفرحوا معانا، قديش فرحانة بيكم وقديش سعيدة، أول مرة أعراس يحضرولي حفلة".

وأهدت لطيفة العروسين أغنية أغنية "يا ديني محلالي فرحو"، وردد الجمهور وراءها الكلمات، إذ غنت: "يا ديني محلالي فرحو لطيفة تغني لطيفة تغني..يا ربي تبارك وتهني".



