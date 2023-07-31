الأميرة عالية الحسين تشارك لحظة لطيفة من زفاف ابنها طلال ودانا

البوابة - تحرص الأميرة عالية الحسين، الأخت غير الشقيقة لملك الأردن عبدالله الثاني، على نشر لقطاتٍ عفويةٍ تجمعها بعائلتها اللطيفة، وبأفراد العائلة الملكية الهاشمية، مشاركة ذكريات عائلتها في أسعد لحظاتهم مع متابعيها عبر تطبيق "إنستغرام".

أحدث هذه الصور كانت قد التقطت في واحدة من أهم وأعز المناسبات على قلبها، حين احتفلت السبت، 29 يوليو 2023، بزواج ابنها الثاني طلال الصالح من دانا بمشاركة أفراد من العائلة الهاشمية وفي مقدمتهم ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وعروسه الأميرة رجوة الحسين.

وأرفقت الأميرة عالية الحسين الصورة التذكارية بتعليق حمدت فيه الله على "المناسبات العائلية السعيدة"، وبدأت بالتعريف على من شارك فرحتها في يوم زفاف ومنهم السيد عون جمعة، ابن شقيقتها الأميرة عائشة الحسين، الذي كان يتبادل أطرف الحديث مع ابنها طلال وعروسه دانا بحضور الأمير الحسين ورجوة.

وحظيت اللقطة على تفاعلٍ واسع من قبل متابعي الأميرة عالية، وخاصة أولئك المهتمين بمتابعة الأحداث الملكية الخاصة بأفراد العائلة الهاشمية في الأردن.

وكانت صفحات تعنى بأخبار العائلة الملكية في الأردن قد كشفت أن الأميرة عالية تستعد لزواج نجلها الثالث، السيد عبدالحميد، خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن دون كشف المزيد من التفاصيل.

خطوبة نجل الأميرة عالية بنت الحسين

احتفلت الأميرة عالية بنت الحسين في نوفمبر 2022 بخطوبة نجلها طلال الصالح من الآنسة دانا.

وشاركت الأميرة عالية حينها مجموعة من الصور التي التقطت للعروسين عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" متمنية لهما حياة سعيدة معًا.

الأميرة عالية الحسين

الاسم الكامل: عالية بنت الحسين بن طلال بن عبدالله بن الحسين الهاشمي

الأب: الملك الحسين بن طلال

الأم: الأميرة دينا بنت عبدالحميد

تاريخ الولادة: 13 فبراير 1956 اقرأ ايضاً الأمير الحسين ورجوة يسرقان الأنظار في عقد قران نجل الأميرة عالية بنت الحسين

الأبناء: حسين، طلال، عبد الحميد

دراسة الأميرة عالية بنت الحسين

تلقّت الأميرة عالية تعليمها في المراحل الابتدائية والثانوية في عمّان، ثم التحقت بالجامعة الأردنية.

زواج الأميرة عالية

في 12 نيسان 1977، تزوجت الأميرة عالية من ناصر وصفي ميرزا وأنجبت منه السيد حسين.

بعد انفصالها عنه تزوجت من السيد محمد أنور فريد الصالح الكلوب في 30 تموز 1988 وأنجبت ولدين: طلال وعبد الحميد

