منذر رياحنة يخون لطيفة في "طب أهو"..والأخيرة تحتفل في الساحل

صدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة الفنان الأردني منذر رياحنة كـ"مودل" في الفيديو المصوَّر للفنانة التونسية لطيفة، ليكسر بذلك الصورة النمطية.

منذر رياحنة ولطيفة في "طب أهو"

وطرحت لطيفة خلال الساعات القليلة الماضية أولى أغاني ألبومها الصيفي لعام 2023 بعنوان "طب أهو"، وذلك عبر قناتها في "يوتيوب"، إذ شاركها فيه رياحنة كضيف شرف في الفيديو المصور.

وجسد الفنان دور زوج لطيفة التي تضبطه متلبسًا أثنار مراسلته إحدى الفتيات عبر الهاتف؛ فتقرر تركه وعيش حياتها مع صديقاتها متوجهة للساحل الشمالي.

ورغم محاولات رياحنة في مصالحتها وطلب الغفران منها، إلَّا أنها ترفض ذلك.

كلمات أغنية "طب أهو"

وجاء في كلمات الأغنية: "إخترت تفارق بمزاجك..وفاكرنى هموت موت وأحتاجك.. لا لا ياحبيبى زكائك خانك ركز وإسمعنى..أنا أجمد منك بمراحل..عربيتى وهطلع ع الساحل..وهفاجأك بجنانى أنا ماحدش يتوقعنى.. طب أهوه ..سبتنـي طب أهوه".

ردود أفعال المتابعين

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي باختيار رياحنة للفيديو كليب، فكتبت إحداهن: "منذر رياحنه حضوره خفيف بس معلم في الكليب .. حلووو كل شيء من #لطيفة حلو".

وأضافت أخرى: "الف مليون مبروك عالجمدان اللي سمعناه وشوفناه انهاردة يا ست الكل تألق وجمال وحلاوة وخفة دم وحاجة كدا زي القمر اتكلم عن الكلمات ولا صوتك ولا شياكتك ولا تمثيلك..وطبعاً شكرا للفنان الكبير #منذر_رياحنه وجوده كان رائع في الكليب واتقهرنا عليه وعالبوكيه".

