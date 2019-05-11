لطيفة تكتفي بارتداء سترة في أحدث إطلالاتها و الجمهور مستاء

نشرت الفنانة التونسية لطيفة على حسابها على (إنستغرام) صورة ظهرت فيها بلوك مختلف عما تظهر فيه عادة فأحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتمدت لطيفة صيحة السترة من دون سروال، فارتدت سترة مخملية واسعة باللون الأسود من توقيع المصممة مريم عبد الغني.

وأضافت إليها جوارب طويلة من الصوف بلون البيج مع نقشة باللون البني وحذاء أسود بكعب عريض.

وحققت هذه الإطلالة أكثر من 31 ألف إعجاب وأرفقت الصورة بالتعليق: (مساء الجمال عليكم. مبسوطة من ردة فعلكم على إعلان اليكسويستشكراً على الكلام الحلو. باحبكم).

وعبّر الكثيرون من المتابعين عن إعجابهم بها. إلا أن بعضهم وجهوا إليها الانتقادات معتبرين أنها بلغت سناً تفرض عليها ارتداء ملابس أكثر احتشاماً، حسب موقع دنيا الوطن.

ووصفها بعضهم بالمتصابية ومما جاء في تعليقاتهم: (نصيحة لوجه الله الإنسان عندما يتقدم في السن يجب عليه أن يحترم سنه مهما كان مكانه) و(عمرك 18 سنة باش تلبس هكا ملا حالة الفاشن والموضة كل حسب عمره موش مرا قريب السبعين تلبسلي لبسة بنات العشرين).