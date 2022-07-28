لقاء الخميسي بالمايوه و برفقة عائلتها في وسط البحر

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها ومتابعيها، مجموعة صور من إجازتها الصيفية مع عائلتها، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي (إنستغرام).

هذا و ظهرت لقاء خلال الصور بإطلالة جريئة وهي ترتدي مايوه علي يخت برفقة زوجها محمد عبد المنصف، حارس المرمى المصري، وابنيهما أدهم وآسر، وبعض أصدقاء العائلة على اليخت، وسط البحر.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي، مسلسل (إجازة مفتوحة) وهو من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.