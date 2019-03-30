لقاء الخميس تشارك جمهورها بإطلالتها الجديدة ...فما رأيك بها؟

لقاء الخميس

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها صورا جديدة، من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات (انستجرام).

وظهرت لقاء خلال الجلسة، بإطلالة مميزة وجذابة، مرتدية فستانا منقوش، أبرز جمالها ورشاقتها ونالت الصورة إعجاب متابعيها، حسب موقع صدى البلد.

على جانب آخر يعرض للفنانة لقاء الخميسي، مسلسل (أبواب الشك) على قناة (الحياة)، الذي يدور أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء، لدى كل منهم حياته ومستقبله وعائلته، ويتم اكتشاف جريمة قتل حدثت منذ 10 سنوات، وتتفتح أوراقها وأزماتها من جديد، وتنقلب الدنيا رأس على عقب، لينغرس جميع الأصدقاء في هذه الأزمة.

المسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة لقاء الخميسي وخالد سليم ونبيل عيسى وأحمد صلاح حسني وعائشة بن أحمد وجيهان خليل وميار الغيطي.