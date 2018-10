لقاء العمالقة..ناصيف زيتون وسيف نبيل في عمل فني جديد قريبًا!

View this post on Instagram

قريبا جدا من اضخم الاعمال ديو سيف نبيل مع ناصيف زيتون ؛ هذا العمل من كلمات علي بدر ؛؛ الحان : سيف نبيل : توزيع وماسترينغ : منير جعفر #من_تواضع_لله_رفعه

A post shared by Saif Nabeel - سيف نبيل (@saifnabeell) on Oct 27, 2018 at 12:09pm PDT