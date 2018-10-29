لقاء العمالقة..ناصيف زيتون وسيف نبيل في عمل فني جديد قريبًا!

ناصيف زيتون، سيف نبيل

أعلن الفنّان السوري ناصيف زيتون والفنّان العراقي سيف نبيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس عن قنبلة فنّية جديدة يتم تحضيرها في الوقت الحالي، وستبصر الضوء قريبًا ليكون مزيجًا جديدًا ذا نكهة خاصة يجمع ما بين صاحب الصوت الفريد من نوعه كصوت الربابة، وصاحب الإحساس الذي جعل جمهوره "دايخ بيه".

وشارك سيف نبيل متابعيه من خلال حسابه على موقع إنستغرام مقطع فيديو من أجواء التحضيرات برفقة ناصيف زيتون وترك تعليقًا بهذا الخصوص وقال: " قريبا جدا من اضخم الاعمال ديو سيف نبيل مع ناصيف زيتون ؛ هذا العمل من كلمات علي بدر ؛؛ الحان : سيف نبيل : توزيع وماسترينغ : منير جعفر".

بالتأكيد كان الخبر مفرحًا لعشاق هذه الأصوات والتي نالت شعبية واسعة خلال السنوات الماضية، وكان التفاعل لافتًا من قبل نشطاء موقع إنستغرام، حيث وصلت عدد مشاهدات الفيديو إلى أكثر من 350 ألف مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة على نشره.

الجدير ذكره، أن باقي تفاصيل هذا العمل لا تزال خلف الكواليس ولم يتم الكشف عن الكثير لوسائل الإعلام حتى الآن، وكانت آخر أعمال سيف نبيل أغنية "دايخ بيك" و"ليلة ورى ليلة"، ومن ضمن آخر أعمال ناصيف زيتون أغنية منفردة بعنوان "بدي ياها".