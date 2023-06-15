لقاء سويدان تنفي خضوعها لعملية تجميل: (إستئصال أورام!)

البوابة-كشفت الفنانة لقاء سويدان، تفاصيل أزمتها الصحية التي دخلت على أثرها أحد المستشفيات، وخضوعها لعملية جراحية طارئة، نافية خضوعها لعملية تجميل كما تناولت التكهنات.

وكتبت لقاء سويدان، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، قائلة: (الحمد لله دائماً العملية اللي عملتها ماكانتش تجميل.. موضوع طويل وفي استئصال وأورام بتتحلل.. وامبارح كمان كان في مشكلة في الجلد انتهت بكي ليزر علشان متتحولش لورم).

هذا و كانت الفنانة لقاء سويدان قد تغيبت عن فعاليات مهرجان (فرنسيسكان جوت تالنت) الذي أقيم يوم الجمعة الماضى، حيث كانت من المقرر أن تشارك خلاله كعضو لجنة تحكيم، وهو المهرجان الأول الذى يقيمه المركز الكاثوليكى المصري للسينما لمواهب الأطفال على مستوى جمهورية مصر، حيث خضعت لعملية جراحية منعتها من الحضور.