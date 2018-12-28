لقاء سويدان تخضع للجراجة: تجميل أم جيوب أنفية؟

تداول عدد كبير من رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً تعود للممثلة المصرية لقاء سويدان ظهرت فيها في أحد المستشفيات، بعد خضوعها لعملية جراحية بأنفها.

وبعد أن انهالت التعليقات بكثرة، قررت زسويدان أن تضع حد لهذا الجدل، فأكدت أنها كانت تعاني من ألم شديد بالجيوب الأنفية وكان يستلزم ذلك عملية جراحية، حسب موقع الفن

كما ونشرت سويدان صورة عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها الى جانب طبيبها وأرفقتها بتعليق قالت فيه:( احب أشكر نجم دكاترة الجيوب الأنفية، الدكتور المحترم أحمد نجم، على تعبه معايا وإهتمامه بمتابعتي قبل وبعد العملية، ربنا يبارك فيك يا دكتور ويكرمك، أنقذتني من ألم الجيوب الفظيع، صورني وانا مش في وعيي).