لقاء مؤثر يجمع غادة عادل وطليقها مجدي الهواري .. والأخير يعترف بحبه لها

اجتمعت الفنانة المصرية غادة عادل وطليقها المنتج السينمائي مجدي الهواري وجهًا لوجه في برنامج "بصراحة مع" الذي يعرض على قناة MBC، وتطرقا للحديث عن مجموعة من الأمور من بينها طلاقهما وحياتها الزوجية السابقة وبعض النقاط المحورية.

أول جلسة مصارحة بين غادة عادل ومجدي الهواري



أوضحت غادة عادل خلال حديثها مع طليقها أن لقائهما بهذا الشكل لم يجري منذ 5 سنوات، حيث أن آخر لقاء لهما وجهًا لوجه وقع حينما قررا الطلاق، وقالت غادرة: آخر مرة قعدنا فيها هيدي القعدة في مكتبك، في اليوم المشؤوم".



غادة عادل ومجدي الهواري يتحدثان عن من اكتشف الآخر



كشف مجدي أن غادة هي من اكتشفته رغم أن المشاهدين كانوا يعتقدون أنه يقحمها في أعماله رغم عدم امتلاكها موهبة التمثيل، وتابع حديثه موضحًا أن قدرته على اكتشاف موهبتها والإيمان بقدراتها وخلق منها فنانة رائعة استطاعت إظهار موهبتها الدفينة؛ جعله يشعر أنه قادر على إدراك أي الممثلين لديه إمكانية التمثيل وأيهما لا يمتلك.

من جهة أخرى، شكرت غادة طليقها لإيمانه بها وبقدراتها، لكنها ألقت اللوم عليه لعدم تمكنها من الحصول على أدوار قوية وجريئة بسبب الإطار الذي وضعها داخله بسبب خوفه عليها واعتقاده انها لا تصلح لأدوار صعبة في تلك الفترة.

وتابعت أنه لم منحها الحرية في اختيار أدوارها وتجربة أمور جديدة والفشل في تجارب أخرى، كانت لتتعلم من تجاربها السيئة قبل الجيدة بعمر أصغر، إلَّا أنها أكَّدت أن خوفه كان صحيحًا فهي في عمر أنضج حاليًا.



غادة عادل تكشف محاولة طليقها مجدي الهواري على كتم قدراتها وجرأتها



أشارت غادة أن مجدي كان يحاول تقيدها ووضع حدود حول الأدوار السينمائي والدرامية التي يتوجب عليها المشاركة بها بسبب اعتبارات شخصية وعائلية؛ ما أدى إلى كتم جرأتها وقدراتها التمثيلية.

من جهته، برر مجدي الأسباب الذي دفعته لتقييد طليقته، مُشيرًا أنه لا يوَّد أن تندم على أي دور قدمتها فيما بعد، مؤكدًا رغبته في أن يكون ملفها الشخصي نظيف وحافل بالإنجازات، وقال: "شريط السينما دا هيعيش بعد ما احنا نموت، فمهم أوي من بعد ما احنا نخلص تفضل الذكرى عطرة بالأدوار الي احنا بنعملها".

غادة عادل ومجدي الهواري يتحدثان حول الأطفال



أوضحت غادة أنها كانت السبب لتقريب مجدي من أبنائهما، في حين أشار الأخير أن كورونا وطدت علاقته بأطفاله فالتواصل أصبح مباشرًا.



غادة عادل ومجدي يتحدثان عن إيجابيات الطلاق



كشفت الفنانة أن طلاقهما لم يؤثر على حياة أبنائهم، بل كان له وقع إيجابي أكان ذلك بعلاقتها بمجدي أو قدرتها على تربية أطفالها خاصة والتعامل معهم فقد كانت تجد صعوبة في ذلك لأن طليقها كان الأب الذي يتعامل مع كل شيء، وبسبب عدم حبها وارتياحها لنفسها وعدم قدرتها في التنفيس والتعبير عن نفسها، إضافة إلى خلافاتهما المستمرة.

وأوضح مجدي أن سبب مشاكلهما بسبب زواجهما في سن صغيرة، لهذا فقد تغيرت شخصيتهما وبدأت تتلاشى التشابهات بينهما.

مجدي الهواري وغادة عادل يكشفان سبب عدم زواجهما بعد الطلاق



أشار مجدي أنه لم يتزوج إلى الآن بسبب الشروط التي يضعها نظرًا لعمره ونضوجه من بينها تقبل زوجته المستقبلية فكرة انه لا يزال يحب غادة بسبب الذكريات الجميلة التي جمعتهما ووجدو طاقة تربطه بها.

بينما كشفت غادة أن أبنائها يرفضون فكرة زواجها من جديد، ليؤكد مجدي أنه ترك جزء منه في المنزل.



غادة عادل تبكي بعد الحديث عن الذكريات



تساءل مجدي عن سبب كره طليقته للذكريات أكانت جميلة أو حزينة، ما دفع غادة للبكاء مؤكدة أن الذي مضى من الماضي وحسب، وكلما ترى شيئًا من الماضي وإن كان سعيدًا يشعرها بالحزن.

