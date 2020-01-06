لقاء مع هاري ريدناب

من الجميل أن تختتموا العام الحالي بجولةٍ غير مسبوقة في ذاكرة هاري ريدناب، أسطورة كرة القدم الذي سيلتقي جمهوره في دبي برفقة الكوميدي نويل برودي، ليشاركهم قصصاً وخفايا وحكاياتٍ وخبراتٍ حفلت بها مسيرته كلاعبٍ سابق ومدرّب لكرة القدم.



بات ريدناب من أبرز المشاهير في عالم كرة القدم بفضل براعته في اللعب والتدريب وشخصيته المحببة، وكانت له مشاركاتٌ متعدّدة مع "نادي بورنموث" وكذلك "وست هام يونايتد" وغيرهما، كما نجح في قيادة فريق "بورتسموث" للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي العام 2008. استفيدوا من فرصة الاطلاع على المزيد من كواليس حياة لاعب كرة القدم السابق هذا، على الصعيدين المهني والشخصي.

التاريخ 31 يناير 2020 الفئة ترفيه حيّ , رياضة الموقع فندق موفنبيك شاطئ جميرا الهاتف +971 4 449 8888 رسم الدخول 295- 1,200 درهم الدخول 6:30 مساءً الموقع الإلكتروني https://dubai.platinumlist.net/event-tickets/77960/harry-redknapp