بالصور: لقطات من احتفال أحمد فهمي وهنا الزاهد وعدد من الفنانين بعيد ميلاد كريم فهمي

الفنانين في عيد ميلاد كريم فهمي

احتفل مساء يوم الخميس الـ6 من ديسمبر أحمد فهمي وخطيبته هنا الزاهد وعدد من الأصدقاء المقربين بيوم ميلاد الفنان كريم فهمي الـ36، وشاركوا عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صور من أجواء الاحتفال التي كانت فيها الابتسامة والبهجة عنوانًا لهذا اليوم.

وكان من ضمن الحضور شهد رمزي طليقة أحمد فهمي التي نشرت صور من الاحتفال وهنأت كريم وتمنت له أعوامًا سعيدة، كما حضرت دنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان وكريم محمود عبد العزيز وزوجته وهشام ماجد وأكرم حسني.

يذكر أن آخر أعمال كريم فهمي كان مسلسل "أمر واقع" الذي عرض في رمضان 2018 وشارك في بطولته ريم مصطفى ونجلاء بدر ونبيل الحلفاوي وملك قورة وأحمد وفيق.