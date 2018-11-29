النجمة اليمنية بلقيس أحمد فتحي

شاركت الفنانة اليمنية بلقيس أحمد فتحي صورة جديدة تجمعها بزوجها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، وظهر كل منهما في مشهد جميل ورومانسي مليئ بالحب زاد الصورة جمالًا لتصل عدد الإعجابات إلى أكثر من 130 ألف إعجاب.

View this post on Instagram My everything A post shared by Balqees (@balqeesfathi) on Nov 28, 2018 at 8:07am PST

وتفاعل محبو بلقيس فتحي مع الصورة التي شاركتها، والتي كانت فيها برفقة زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف، وبدت وكأنها تحاول الحفاظ على أن تكون قريبة من جهة قلبه وتحتمي تحت جناحيه لتستفز الصورة مشاعر الفنانة السورية أصالة التي أعادت نشر الصورة عبر حسابها على إنستغرام وعلّقت قائلة: "صباح الخير..صباح المحبّة والطهر والطيبة".

View this post on Instagram صباح الخير صباح المحبّه والطهر والطيبه @balqeesfathi A post shared by Assala (@assala_official) on Nov 28, 2018 at 9:38pm PST

من ناحية أخرى، كانت بلقيس قد أحيت مؤخرًا حفلها في سلطنة عمان وتحديدًا في مدينة مسقط، وأعلنت عن نيتها لإحياء حفلها القادم في أبوظبي بمناسببة اليوم الوطني والذي من المقرر أن تحييه في الـ2 من شهر ديسمبر لعام 2018.