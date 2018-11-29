لقطة رومانسية لبلقيس فتحي مع زوجها..وأصالة تعلّق: "صباح المحبّه والطهر والطيبة"
النجمة اليمنية بلقيس أحمد فتحي
شاركت الفنانة اليمنية بلقيس أحمد فتحي صورة جديدة تجمعها بزوجها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، وظهر كل منهما في مشهد جميل ورومانسي مليئ بالحب زاد الصورة جمالًا لتصل عدد الإعجابات إلى أكثر من 130 ألف إعجاب.
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وتفاعل محبو بلقيس فتحي مع الصورة التي شاركتها، والتي كانت فيها برفقة زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف، وبدت وكأنها تحاول الحفاظ على أن تكون قريبة من جهة قلبه وتحتمي تحت جناحيه لتستفز الصورة مشاعر الفنانة السورية أصالة التي أعادت نشر الصورة عبر حسابها على إنستغرام وعلّقت قائلة: "صباح الخير..صباح المحبّة والطهر والطيبة".
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من ناحية أخرى، كانت بلقيس قد أحيت مؤخرًا حفلها في سلطنة عمان وتحديدًا في مدينة مسقط، وأعلنت عن نيتها لإحياء حفلها القادم في أبوظبي بمناسببة اليوم الوطني والذي من المقرر أن تحييه في الـ2 من شهر ديسمبر لعام 2018.
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