بعد أشهر قليلة من وفاة والده..الموت يفجع أحمد الفيشاوي من جديد!

لم يمر الكثير من الوقت على وفاة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، حتى وعاد الموت ليفجع هذه العائلة مجددًا ويترك الفنان أحمد الفيشاوي يشعر بضيق وحزن، وهذه المرة على وفاة عمه شقيق والده.

وكانت ندى الكامل زوجة الفيشاوي، هي من أعلنت عن الخبر من خلال حسابها على موقع فيسبوك، وعلقت قائلة: "عم زوجي الكبير في ذمة الله..الفاتحة على روحه وارواح من سبقونا ول هيثم ذكي".

ومن الواضح أن أحمد الفيشاوي قد ملّ من الحزن والفراق ولم يعد قادرًا على المتابعة خاصة بعد رحيل زميله أيضًا هيثم أحمد زكي، فلم يخرج على أي من حساباته للحديث أو التوضيح فيما يخص خبر وفاة عمه، ولم يذكر أي تفاصيل حول الجنازة، وعلى ما يبدو أنه اكتفى بالإعلان الذي نشرته زوجته ندى الكامل عبر حسابها.

على الصعيد الفني، شارك الفيشاوي خلال الفترة الماضية مقاطع له من تدريباته في الصالة الرياضية، وذلك تحضيرًا لدوره في فيلمه القادم "أشباح أوروبا"، والذي يشارك فيه كل من: هيفاء وهبي، مصطفى خاطر، وغيرهم من النجوم.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: