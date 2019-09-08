لكل عشّاق فريدي ميركوري في دبي

في أحد الأيام قال فريدي ميركوري: "لن أكون نجم روك، بل سأكون أسطورة", وبعد 28 عاماً من وفاته، لا يزال نجم فرقة كوين يتصدّر موسيقى الروك أند رول. احتفل بمسيرته المهنية في حفل تكريمي لأسطورة الروك في هارد روك كافيه.

يمكن لعشاّق فريدي ميركوري وكوين الاستمتاع بالترفيه في المطعم المستوحى من موسيقى الروك، بدءاً بالتيشيرتات المصممة خصيصاً لهذه المناسبة، ووصولاً إلى القائمة الشهية. تناول الميلك شيك المزينة بشنب فريدي ميركوري واستمع إلى أجمل الأغاني على مدى أسبوع من الاحتفالات التي تستمر حتى 12 سبتمبر.

تنطلق هذه الفعالية في هارد روك كافيه بالتزامن مع عيد ميلاد فريدي ميركوري في 5 سبتمبر. احتفل بما كان سيكون عيد ميلاده الـ73 مع الأصدقاء وعشّاق كوين.

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