ديما بياعة، تيم حسن

كشفت الفنانة ديما بياعة في وقت سابق أنها علمت بزواج طليقها الفنان السوري تيم حسن من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني فقط من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لم يكن لديها أي علم بالأمر بتاتًا.

ومؤخرًا، علّقت ديما بياعة على زواج تيم حسن من خلال مقابلة مع قناة العربية، وقالت أنها شعرت بالسعادة عندما علمت بأمر هذا الزواج وأضافت: "فرحت من كل قلبي أن وفاء ستصبح زوجة أب لأولادي"، وتابعت ديما وقالت: " حد بيصحلو وفاء الكيلاني ويقول لا؟".

وتتواجد بياعة حالياً في السويد مع زوجها المغربي أحمد الحلو لتصوير مشاهد أحدث أعمالها الفنية لمسلسل يرصد حياة ويوميات السوريين المهاجرين في السويد.

وكان تيم حسن قد أعلن زواجه من الإعلامية وفاء الكيلاني في عام 2017 في حفل عائلي بسيط في منزل والد العروس في مصر، وكان زواجه الأول من الفنانة ديما بياعة في عام 2002 وانفصلا في عام 2012 ونتج عن زواجهما 2 من الأبناء وهم ورد وفهد.