للمرة الأولى وسام بريدي وزوجته ينشران صورة طفلتهما "بيلا ماريا"..شاهدوا جمالها

من المعروف دائمًا عن المشاهير أنهم يفضلون إخفاء وجوه أطفالهم بعيدًا عن الإعلام والكاميرات، والكثير منهم أثاروا فضول الجمهور ولا زالوا، إلا أن الإعلامي وسام بريدي وزوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي اتخذا قرارًا مفاجئًا بالكشف عن وجه طفلتهما "بيلا ماريا" للمرة الأولى منذ ولادتها.
وجاء هذا القرار لهدف مالي بحت، وليس حبًا للمشاركة مع الجمهور، حيث ظهرت "بيلا ماريا" الجميلة برفقة والديها على غلاف مجلة "فوغ" بالعربية، وذلك لعدد شهر آيار القادم، ومن المقرر أن يجري وسام بريدي مقابلة مع زوجته للحديث عن تجربتها مع الأمومة، حيث كتبت المجلة عبر إنستغرام اقتباس عن كلام السعيدي: " الأمومة تمدها بالقوة الداخلية التي لم تكن تعرفها".
Hello everyone my name is Bella Maria Breidy. 🙏🙏🙏 #thebreidys #family #dubai #uae #ksa #kuwait #tunisia #beirut #lebanon #w_issam #vogue #voguearabia #voguemagazine @voguearabia Go to daddy’s bio and subscribe to our family youtube channel. #repost @voguearabia ・・・ This May, our Ramadan issue celebrates the most important thing in life - family. Three super stylish clans grace our covers, including model Rym Saidi (@rymsaidi) and baby girl Bella Maria, for the cutest magazine debut ever. “Motherhood gives me the inner strength I didn’t know I had,” states Saidi, interviewed by her husband, Wissam Breidy (@wissambreidy). Go to Vogue.me for the full scoop and stay tuned to find who else graces our covers. 1 of 3 #voguearabia #familiesofstyle #ramadan Editor-in-Chief Manuel Arnaut (@mrarnaut) | Photography: Alvaro Beamud Cortes (@alvarobeamud) | Fashion Director: Katie Trotter (@katieellentrotter) | Style Aline De Beauclaire (@alinedebeauclaire) | Hair: Paolo Soffiati (@paolosoffiati) | Makeup: Mayumi Oda (@mayumioda25) | producer: Elena Sophia Ivaldi (@elenaivaldi) في شهر مايو، نحتفل في عدد شهر رمضان المبارك بأهم ما في الحياة - العائلة. تتزين أغلفة مجلتنا بصور ثلاث عائلات أنيقة، من ضمنهم عارضة الأزياء #ريم_السعيدي وابنتها بيلا ماريا، التي تظهر للمرة الأولى على الإطلاق في غلاف لمجلّة. “تمدّني الأمومة بالقوّة الداخليّة التي لم أعرف أنني أمتلكها“. هكذا قالت ريم السعيدي في مقابلة أجراها معها زوجها #وسام_بريدي. زوروا موقع ڤوغ العربيّة لتقرؤوا الخبر كاملاً وترقبوا الكشف عن نجوم الأغلفة الآخرين في هذا الشهر. غلاف 1 من 3 #ڤوغ_العربية
يذكر أن وسام بريدي وزوجته مريم السعيدي رزقا بطفلتهما بيلا ماريا في منتصف عام 2018، وذلك في إحدى المستشفيات أثناء تواجدهم في إيطاليا.
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