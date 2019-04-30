للمرة الأولى وسام بريدي وزوجته ينشران صورة طفلتهما "بيلا ماريا"..شاهدوا جمالها

من المعروف دائمًا عن المشاهير أنهم يفضلون إخفاء وجوه أطفالهم بعيدًا عن الإعلام والكاميرات، والكثير منهم أثاروا فضول الجمهور ولا زالوا، إلا أن الإعلامي وسام بريدي وزوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي اتخذا قرارًا مفاجئًا بالكشف عن وجه طفلتهما "بيلا ماريا" للمرة الأولى منذ ولادتها.

وجاء هذا القرار لهدف مالي بحت، وليس حبًا للمشاركة مع الجمهور، حيث ظهرت "بيلا ماريا" الجميلة برفقة والديها على غلاف مجلة "فوغ" بالعربية، وذلك لعدد شهر آيار القادم، ومن المقرر أن يجري وسام بريدي مقابلة مع زوجته للحديث عن تجربتها مع الأمومة، حيث كتبت المجلة عبر إنستغرام اقتباس عن كلام السعيدي: " الأمومة تمدها بالقوة الداخلية التي لم تكن تعرفها".

يذكر أن وسام بريدي وزوجته مريم السعيدي رزقا بطفلتهما بيلا ماريا في منتصف عام 2018، وذلك في إحدى المستشفيات أثناء تواجدهم في إيطاليا.

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