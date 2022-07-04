لماذا أثار خبر زواج نسرين طافش استياء مواطنتها جيهان عبد العظيم؟!

أثار تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي لخبر زواج الفنانة السورية نسرين طافش من طبيب يعمل في المجال الصحي، ويحمل الجنسية المصرية إسمه شريف الشرقاوي، والتعليقات السلبية التي نالت من العروسين غضب الفنانة السورية العائدة من الاعتزال، والمقيمة في مصر، جيهان عبد العظيم.

ودافعت جيهان عبد العظيم عن الثنائي بسبب اختلاف الآراء والانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث كتبت عبر صفحتها: (أنا بعمري ماعلقت على اي حدث بس في كلمتين لازم قولهم ..عيب كل ما تجوزت فنانة او فنان تبلشوا تنمر عليهم لو كل شخص التهي بنفسه وركز على نفسه فقط كنا بألف خير ..في شي اسمه نصيب وفي شي اسمه انسجام وفي شي اسمه شوفوا بعيونها).

وأضافت: (تمنوا الخير لبعض صدقوني نحنا ضيوف بالدنيا ومادامت لحدا لما تتمنى الخبر لغيرك بصدق الله رح يبعتلك ياه أضعاف).

وختمت بالقول: (مبروك والف مبروك للفنانة نسرين طافش الزواج وانشاء الله جوازة الدهر).