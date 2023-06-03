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لماذا أخفى خالد سليم وجود ابنة ثالثه له عن جمهوره؟!

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 03 حزيران / يونيو 2023 - 04:06
خالد سليم و ابنتيه
خالد سليم و ابنتيه

البوابة-حسم الفنان خالد سليم الجدل المثار  حول وجود ابنة ثالثة له بعد ظهوره في حفل تخرج بجوار فتاة تدعى (نور) وصفها بابنته الكبيرة، وهو ما دفع البعض لترديد شائعات حول كونها ابنته الثالثة .

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و أكد الفنان خالد سليم لمصادر إعلامية أن (نور تبقى بنت أختي وهي أول بنوتة في العيلة وأنا اللي مربيها وبعتبرها بنتي مش بنت أختي بس).

خالد سليم و نور

هذا و كان الفنان قد احتفل ابتخرج  نور، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، و نشر صورة تجمعهما وعلق عليها قائلا: (النهاردة .. كان يوم مميز جدا ليا .. إختلطت مشاعري بشكل غريب .. بشكل عمره ما حصلي في حياتي كلها .. رغم إني ممكن في ألبوم واحد أغني أكتر من حالة و مشاعري تكون مختلفة مع كل لحن .. أو إني أدخل في فيلم أو مسلسل و الشخصية يكون فيها إختلاف في المشاعر في كل مرحلة .. بس الحقيقة النهاردة أنا عشت 4 ساعات مليانين سعادة و خوف و فخر و دموع و محبة و شجن .. حفلة تخرج بنتي الكبيرة نور)

و لخالد سليم ابنتين هما خديجة (10 سنوات)، وكنزي( 7 سنوات)، من زوجته خيرية، ودومًا ما يظهر خالد سليم برفقة ابنتيه عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

خالد سليم و ابنتيه

 

كلمات دالة:خالد سليم

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