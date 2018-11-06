أنوشكا شارما، كاترينا كيف

بدون أي شك، الجميع هذه السنة ينتظرون على أحر من الجمر انطلاق عرض فيلم شاروخان الجديد "Zero" في دور السينما، وهو من إخراج أناند راي، وسيكون هناك حضور للعنصر النسائي بقوة من خلال مشاركة كل من كاترينا كيف وأنوشكا شارما في بطولة العمل.

وستلعب أنوشكا دور شخص مصاب بشلل دماغي، بينما سيكون دور كاترينا هو دور شخص مشهور وصاحب هالة إعلامية، وبالرغم من الصداقة الحميمة التي تجمع كل منهما خلف كواليس تصوير الفيلم، إلّا أن مصادر كشفت بأن كاترينا وضعت نصب أعينها دور أنوشكا، حيث أنها في الحقيقة انفجرت بالبكاء بعدما قرأت السيناريو الخاص بالفيلم وشعرت أن هذا الدور يجب أن تقوم بتأديته بنفسها.

ومؤخرًا، قامت أنوشكا بمشاركة أحدث صورها من جلسة الإعلان عن الفيديو التشويقي للفيلم برفقة كاترينا، وظهرت كل منهما في أبهى حلة بالإضافة إلى ضحكتهما الجميلة التي لم تفارق وجنتيهما، وتركت أنوشكا تعليقًا على الصورة: "اضحك لتكون مشرقًا"، وبهذا تكون أبعدت أي ظنون سيئة حول علاقتها بصديقتها كاترينا.