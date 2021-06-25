لماذا هاجم المتابعون آيتن عامر؟ و ما علاقتها بحنين حسام؟

فوجئت الفنانة آيتن عامر بهجوم من متابعيها وجمهورها بعد أن دعتهم لتحميل تطبيق BIGO LIVE، لتتقابل معهم في لايف للاحتفال بوصول متابعيها إلى 11 مليونا.

ونشرت آيتن عامر فيديو لها عبر (إنستجرام) قائلة: (نزلوا الأبليكيشن BIGO live عشان نتقابل live الساعة ٥ ونتكلم ونحتفل سوا بالـ١١ مليون).

وهاجم متابعو آيتن عامر، الفنانة بسبب ما تعرضت له حنين حسام في الفترة الأخيرة بسبب هذا التطبيق.

وقال أحدهم: (أمال مش دا بردو إعلان لنفس البرامج اللي حنين حسام اتحبست عشانها).

وعلقت أخرى: (نفس نوعية الأبلكيشنز اللي حنين حسام أعلنت عنها وأخدت بسببها ١٠ سنين.. وكل الناس عارفه كويس الأبلكيشنز دي بيتعمل فيها إيه في اللايڤات.. ومش معنى إنك نجمة تقومي تقبلي تاخدي فلوس عشان تعملي إعلان وتطلعي لايف محترم وسلامو عليكم وبعد كده كل اللي نزل الأبلكيشن بسببك عارف سكته بعد كده منين.. مش هقول في المبادئ بس على الأقل فين القانون.. لو حنين هتتسجن يبقا كل الأبلكيشنز دي تتقفل وكل اللي أعلنوا وبيعلنوا عنها يتسجنوا هما كمان ولا إيه مش هو ده العدل؟)، حسب موقع صدى البلد.

وأخرى قالت: (ما تفتحي اللايڤ هنا وتتكلمي براحتك بدل البرنامج القذر ده! إنتي مش ناقصك حاجة يا آيتن عشان تعملي إعلانات، وبعدين حتى لو انتي محتواكي محترم افرضي البنات دخلت واتسحلت فيه، اتقي الشبهات وبلاش الكلام ده لأنه زيه زي البرنامج اللي أعلنت عنه حنين حسام، ومش هيبقى عدل أبداً هي تتحبس وانتي تعلني عادي).

و كانت المحكمة قد قضت بحبس الناشطة على موقع تيك توك، حنين حسام، 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه مصري، ووجه الادعاء للمتهة عدة تهم تشمل (الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الإتجار بالبشر).

وشملت الاتهامات أيضا (تلقي تحويلات بنكية من إدارة تطبيق تيك توك مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة (واتس آب) لتلقي تكليفات استغلال الفتيات).